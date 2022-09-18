Медведев о «Зените» и «Динамо»: «Мы лидеры по оформлению матчей. Надеюсь, другие клубы тоже будут показывать, что футбол – не просто игра, а спортивно-культурное событие»

назвал «Зенит» и «Динамо» лидерами по оформлению матчей Мир .

В субботу «Зенит» обыграл «Динамо» в Москве со счетом 2:0.

«И результат хороший, и игра качественная, что особенно приятно. Мостовой забил не с седьмого удара, а с первого. Мантуан последовал его примеру и забил очень красивый гол. По содержанию игра смотрелась – она была качественная и интересная.

Приятно, что более 20 тысяч болельщиков было на матче – и динамовская группировка, и зенитовская фанатская трибуна болели здорово. Была атмосфера праздника, «Динамо» хорошо готовит матчи.

Думаю, у нас в чемпионате два клуба являются лидерами по оформлению матчей. Надеюсь, другие клубы будут следовать примеру «Зенита» и «Динамо», показывая, что футбол – не просто игра, а спортивно-культурное событие», – отметил гендиректор «Зенита».

«Зенит» страшно доминирует в топ-матчах. «Динамо» агрессивно прессинговало в новой схеме, но было беспомощно в атаке