Кержаков считает «Зенит» гегемоном РПЛ: «К сожалению, не вижу команд, которые могут создать им проблемы»

считает, что у «Зенита» нет конкурентов в Мир .

– Есть мнение, что «Зенит» – гегемон нашего первенства. Согласны?

– Да, полностью согласен с данной точкой зрения. К сожалению, на данный момент я не вижу в чемпионате России команд, которые могут создать проблемы «Зениту». Да, они борются за вторые-третьи места, но первая строчка априори за питерским клубом.

– Был бы «Зенит» столь силен в российском чемпионате без легионеров?

– Мы не можем сказать как было бы, не будь легионеров. Но то, что иностранцы в играют основную роль – это очевидно. Легионеров такого качества как Малком, Клаудиньо нет практически ни в одной команде Премьер-лиги, – сказал бывший футболист «Зенита».