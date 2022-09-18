Властимил Петржела: «Зенит» стал чемпионом России еще в июле. В РПЛ нет интриги»

считает, что «Зенит» уже можно назвать чемпионом Мир .

После десяти туров команда занимает первое место в таблице, набрав 26 очков.

«Барриос прав – уже чемпион России. Никто не сможет обогнать «Зенит» в этом сезоне, у них нет равных соперников. Сейчас команда Семака намного сильнее всех остальных.

На мой взгляд, они стали чемпионами России еще в июле, когда стартовал сезон. Думаю, «Зениту» можно было заранее выдать золотые медали и кубок, потому что конкурентов у них нет.

В РПЛ нет никакой интриги – все понятно еще в начале сезона. Единственный вопрос – кто займет второе и третье место», – сказал бывший тренер «Зенита».