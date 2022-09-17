Федотов о 0:1 с «Торпедо»: «ЦСКА вышел без концентрации – 23 удара, и только один в створ. Ответственность – 100% на мне, а на ком еще?»

считает, что ЦСКА не хватило настроя на матч с «Торпедо» (0:1) в 10-м туре Мир РПЛ.

– Готовились к игре и говорили о том, что чемоданы нужно убрать, а финты из них достать. Раньше времени не нужно собираться в дорогу. Всю неделю мы этим занимались, но, значит, плохо занимались и говорили. Команда на первый тайм вышла без концентрации, но по разминке мы этого не увидели.

Соперник показал ожесточенное сражение, борьбу. Хотя мы видели, что команда меняется, она злая и на своем стадионе будет представлена именно так, и на блюдечке раздавать победу никто не собирается.

У нас была нехватка концентрации в ключевых моментах – пас не пас, передача не передача, удар не удар – настоящее раздвоение личности. Пролетает мяч – все завороженные стоят. Убойный голевой момент – не попадаем в ворота. У нас 23 удара, и только один в створ (на самом деле 20 и 2 – прим.). Причем из тех положений, из которых попасть легче. Это как раз говорит о том, что концентрацию по ходу матча сложно возвращаться.

Второй тайм получился намного лучше, продуктивнее. Много попыток было взломать через центральную ось, хотя говорили немного о другом. Когда проводили фланговые атаки, то создавали моменты, которые не реализовали.

– Берете ли вы вину на себя в недонастрое?

– Я уже об этом сказал. Плохо говорили, плохо достучались. А на ком еще может быть ответственность? 100 процентов на мне. Со своей стороны будем искать другие ходы и психологические методы.

Начинается пауза, в этот раз много сборников, кто-то первый раз получил вызов. Опасная вещь, когда люди недоделали одно дело, а уже собираются на другое. Мы пытались свернуть с этой дорожки, но не совсем получилось, – сказал главный тренер ЦСКА.

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