Федотов о «Торпедо» после 0:1: «Против таких команд всем сложно – «Зенит» только на 85-й забил. Надо вылезать на характере»

дал комментарий после поражения ЦСКА от «Торпедо» (0:1) в 10-м туре Мир РПЛ.

– Какая была установка на игру?

– Использовать зоны, которые у них возникают между линий. У нас были попытки, и некоторые из них несли хорошую угрозу. Но этого мало, наши инсайды плохо доставляли туда мяч и им распоряжались. Не использовали второй темп, передача обрывалась на ближнем, не хватало точности и зрячих передач.

Планировали быстро двигать мяч, менять направление атак. Хотели заставить соперника ошибаться в перестроениях, но постоянно присутствовало лишнее движение. Игроки плохо работали с мячом.

– Почему замены стали производиться так поздно?

– Мы учитывали, что был кубковый матч. Свежесть тех игроков тоже была под вопросом. Поэтому решили сделать их чуть-чуть позднее.

– Что с Дивеевым?

– Есть повреждение. Завтрашнее обследование подскажет его степень, но по первым моментам травма серьезная, он неудачно приземлился и подвернул ногу.

– «Торпедо» играет низким блоком, много обороняется. ЦСКА пока сложно играть против таких команд?

– Против таких команд сложно играть всем. Мы видели, как «Торпедо» оборонялось против , и они на 85-й минуте только забили первый гол. Согласен с вами, что позиционная атака – непростая деталь. Но мы делали немного не то, что сами планировали. Понимали, что команда будет закрыта, но мы создали моментов шесть из вратарской площади.

– Ожидали, что перед вами будет совершенно другая команда по сравнению с той, которая играла с вами на Кубок?

– Мы видели изменения в команде, и всю неделю говорили об этом с ребятами. Также говорили, что стадион придаст им эмоций, можно сказать, он родной для торпедовцев. Все эти факторы нам были известны, мы это видели. Очевидно, что в дерби нужно быть готовыми к ожесточенному сражению. Но есть такие матчи, где не все получается, но надо вылезать за счет характера.

– Ошибка, которая привела к голу, видится типичной для Мойзеса. В этом эпизоде можно было сыграть по-другому?

– Если мы посмотрим эпизод, то не было касания лица. Это инстинктивные движения, когда игрок уходит от сопротивления. Таких эпизодов в игре миллионы, – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА оступился на «Торпедо», а у Дивеева вообще черный день: привоз, желтая и травма