Роджерсу грозит увольнение из «Лестера». Руководству нравится Франк из «Брентфорда»

может покинуть должность главного тренера «Лестера» в ближайшее время.

Как сообщает The Telegraph, североирландец находится под угрозой увольнения из-за того, что команда продемонстрировала худший старт сезона с 1983 года. «Лисы» за 7 матчей в один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений, в том числе от «Тоттенхэма» со счетом 2:6 в субботу.

Утверждается, что руководству нравится Томас Франк, возглавляющий , однако неясно, возможно ли убедить 48-летнего датчанина сменить клуб по ходу сезона, особенно учитывая то, что его команда идет сейчас на 9-м месте.

Также будет изучен вариант с назначением , покинувшего «Бернли» в апреле.