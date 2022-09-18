Роджерсу грозит увольнение из «Лестера». Руководству нравится Франк из «Брентфорда»

Брендан Роджерс может покинуть должность главного тренера «Лестера» в ближайшее время.
Как сообщает The Telegraph, североирландец находится под угрозой увольнения из-за того, что команда продемонстрировала худший старт сезона с 1983 года. «Лисы» за 7 матчей в АПЛ один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений, в том числе от «Тоттенхэма» со счетом 2:6 в субботу.
Утверждается, что руководству «Лестера» нравится Томас Франк, возглавляющий «Брентфорд», однако неясно, возможно ли убедить 48-летнего датчанина сменить клуб по ходу сезона, особенно учитывая то, что его команда идет сейчас на 9-м месте.
Также будет изучен вариант с назначением Шона Дайча, покинувшего «Бернли» в апреле.