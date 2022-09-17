Роджерc про 2:6 с «Тоттенхэмом»: «Это жестоко, сочувствую игрокам. «Лестер» доминировал в 1-м тайме»

Главный тренер прокомментировал разгромное поражение от (2:6).

«В течение 73 минут шла хорошая игра, и мы были, пожалуй, лучшей командой [на поле], создавали моменты. Нас наказали за ошибки.

Я попросил футболистов играть смело и быть храбрыми, они так и сделали. Наши два центральных защитника действовали фантастически, но в конце мы так хотели отыграться, что оставили их одних. Счет выглядит хуже, чем была игра.

Я сочувствую игрокам. Они этого не заслужили. Они действовали смело в прессинге. Мы играли хорошо, создавали моменты. Льорис сделал несколько отличных сэйвов.

Разочарование. Мы забивали голы, выглядели креативно. Это ошибки, которые нам стоили [результата]. Когда не выигрываешь матчи, уверенность может падать. Был действительно трудный старт. Но у нас есть перерыв на матч сборных, чтобы восстановиться.

Давление очень сильное. Я каждый день делаю свою работу. Полностью понимаю разочарование болельщиков. Я не могу прятаться от этого. Это моя ответственность.

Что бы ни случилось, буду очень уважать владельцев, потому что они оказали мне большую поддержку. Счет не отражает ход игры, но суть в том, что это тяжелое поражение. Владельцы оказали мне великолепную поддержку.

Я сочувствую игрокам, 2:6 – это очень жестоко. Понимаю, что шесть поражений подряд не идут на пользу никому. Но, думаю, мы доминировали в игре, особенно в первом тайме.

Когда забили первый гол, возможно, у игроков возникло небольшое дежавю, но они продолжали бороться и показывать свой дух», – сказал .