Семак про 2:0 с «Динамо»: «Зениту» не было легко. Сейчас 4 очка от 2-го места, но стоит сделать осечку, и все поменяется»

прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в 10-м туре Мир .

«Острых моментов у нас было не так много, нам точно не было легко. ждало своего шанса. Во втором тайме им нужно было отыгрываться, пошли вперед агрессивнее. После удаления им стало еще сложнее.

Наше дело работать. Каждая игра требует много сил. Сейчас четыре очка от второго места, но играть еще 20 матчей.

Стоит нам сделать осечку, и все поменяется. Спады будут, неудачные матчи будут: и у нас, и у других команд», – сказал главный тренер «Зенита».