Михаил Кержаков верит в интригу в Мир РПЛ: «Ростов» и «Краснодар» прут. Самое интересное впереди»

Вратарь еще верит в интригу в борьбе за победу в Мир РПЛ.

– Что скажешь по матчу? «Динамо» чем-то удивило? Показалось, что шансов у них практически не было.

– Да, в начале второго тайма навалились. Но в принципе мы контролировали игру. Немножко темпа нам не хватало, медленный темп был.

– Вы уже обыграли «Спартак», ЦСКА, , основных конкурентов.

– еще есть, , они сейчас прут. Второй круг еще. Все самое интересное впереди.

– То есть ты веришь еще в интригу в чемпионате?

– Конечно, верю, – сказал Кержаков после победы «Зенита» над «Динамо» (2:0) в матче 10-го тура.

«Зенит» выдал лучший старт в истории РПЛ – 26 очков после 10 туров, разница голов – 29:3