У Захаряна нет результативных действий в 8 матчах за «Динамо» подряд. «Челси» хотел купить его летом

вновь не отметился результативными действиями в матче за «Динамо».

19-летнего полузащитника заменили на 77-й минуте матча 10-го тура Мир между «Динамо» и (0:2, второй тайм).

У Захаряна нет результативных действий на протяжении восьми матчей в составе . Он не участвовал в голах команды с 30 июля, когда сделал голевой пас в игре с «Факелом» (3:3).

В этом сезоне на счету атакующего полузащитника 2 гола и 1 результативный пас в 10 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Напомним, в ходе летнего трансферного окна Захарян мог перейти в «Челси», однако сделка не состоялась из-за проблем с оплатой трансфера. Сообщалось, что лондонский клуб будет следить за хавбеком в ближайшие месяцы.

Полную статистику 19-летнего игрока можно изучить здесь.