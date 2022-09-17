Радимов о Захаряне: «Интересно, как он будет смотреться против «Зенита», на уровне команды Лиги чемпионов»

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Зенитом».
– Интересно, как «Динамо» проявит себя на фоне лидера. Думаю, они будут искать счастья в контратаках, потому что другого варианта я для них не вижу.
Во-первых, динамовцы при Йокановиче уже и не играют в такой безбашенный футбол – это раз. А во-вторых, то, как играть с «Зенитом» в открытый футбол, совсем недавно продемонстрировал «Оренбург». Поэтому, уверен, раскрываться «Динамо» не будет.
– А каким будет «Зенит» в этом матче с учетом поражения в Кубке в середине недели?
– Будет совсем другой состав, те, кто вообще не ездил в Самару – Малком, Вендел, Дуглас Сантос, Барриос, все они вернутся в основу, так что «Зенит» не откажется от своего футбола. А поражение в кубке... Там же из группы чуть ли не с третьего места выйти можно, так что могут экспериментировать сколько угодно.
– С «Динамо» у «Зенита» бывали счета типа 1:7, 9:3... Сейчас можно ждать большого количества голов?
– О, эти матчи я прекрасно помню! Это я тогда еще сам играл. Но сейчас не думаю, что будет большое количество забитых мячей.
Но мне будет особо интересно, как будет смотреться Арсен Захарян на уровне команды Лиги чемпионов. Его же сватали в «Челси», и матч против «Зенита», его уровень игры, станет хорошим показателем, – сказал главный тренер «Зенита-2».