Радимов о Захаряне: «Интересно, как он будет смотреться против «Зенита», на уровне команды Лиги чемпионов»

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Зенитом».

– Интересно, как «Динамо» проявит себя на фоне лидера. Думаю, они будут искать счастья в контратаках, потому что другого варианта я для них не вижу.

Во-первых, динамовцы при Йокановиче уже и не играют в такой безбашенный футбол – это раз. А во-вторых, то, как играть с «Зенитом» в открытый футбол, совсем недавно продемонстрировал «Оренбург». Поэтому, уверен, раскрываться «Динамо» не будет.

– А каким будет «Зенит» в этом матче с учетом поражения в Кубке в середине недели?

– Будет совсем другой состав, те, кто вообще не ездил в Самару – Малком, Вендел, Дуглас Сантос, Барриос, все они вернутся в основу, так что «Зенит» не откажется от своего футбола. А поражение в кубке... Там же из группы чуть ли не с третьего места выйти можно, так что могут экспериментировать сколько угодно.

– С «Динамо» у «Зенита» бывали счета типа 1:7, 9:3... Сейчас можно ждать большого количества голов?

– О, эти матчи я прекрасно помню! Это я тогда еще сам играл. Но сейчас не думаю, что будет большое количество забитых мячей.

Но мне будет особо интересно, как будет смотреться на уровне команды Лиги чемпионов. Его же сватали в «Челси», и матч против «Зенита», его уровень игры, станет хорошим показателем, – сказал главный тренер «Зенита-2».