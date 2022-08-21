«Аршавин наделен пророческими способностями и знает даты контракта Захаряна, видимо». Член совета директоров «Динамо» Гафин о словах про Арсена

Член совета директоров отреагировал на высказывания об .

В одном из недавних интервью заместитель генерального директора «Зенита», обсуждая будущее 19-летнего хавбека, сказал, что петербургский клуб «подождет, когда он будет дешевле, и возьмет».

– Не тревожит то, что происходит с Захаряном – то, что он стал играть хуже?

– Конечно, мы ожидаем от Арсена голов, голевых передач, ударов по девяткам, но не согласен с оценкой, что он стал играть хуже. То, что мы увидели в матче со «Спартаком», говорит о том, что Арсен является настоящим лидером, он полностью отдавался игре, выжигал вокруг себя все пространство. Он тот же самый Захарян, что и раньше.

– Слышали слова Аршавина о том, что когда Захарян будет дешевле, когда истечет контракт, тогда его «Зенит» заберет? Как реагируете?

– У Арсена с клубом контракт, мы счастливы и довольны, что есть друг у друга. А то, что касается будущего, Андрей Сергеевич, видимо, наделен некими пророческими способностями и знает даты контракта Арсена. А мы же будем делать все, чтобы сотрудничество с футболистом продолжалось как можно дольше.

– Не хотите посмотреть, у кого в заканчивается контракт и тоже забрать оттуда?

– Мы видим, у кого там заканчиваются контракты. И заявлений, кого мы собираемся забрать, делать не буду – это некорректно, – сказал Дмитрий Гафин.