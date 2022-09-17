Осинькин про 1:2 с «Ростовом»: «Казалось, что меньше, чем на ничью, «Крылья» не наиграли. Обидно»

Главный тренер «Крыльев Советов» считает обидным поражение от «Ростова» в 10‑м туре Мир РПЛ.
Встреча в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
– Сегодняшнее поражение обидно вдвойне.
– Конечно, обидно. Все поражения обидны. Казалось, что мы сегодня меньше, чем на ничью не наиграли. Игра была сложная. «Ростов» на домашнем поле играет в очень интересный сложный футбол.
Были моменты, когда нам надо было много думать, чтобы правильно в тактическом плане перестраиваться. Но считаю, что мы с этим достаточно успешно справились и, исходя из своих возможностей, играли так, чтобы создать достаточно моментов. Но пока у нас не все в этом плане получается.
– Казалось, что «Крылья» не заметили пропущенный мяч и продолжили играть. Как так получилось, в чем причина столь раннего пропущенного мяча?
– Надо повнимательнее посмотреть этот момент, я сейчас не могу давать такие тонкие оценки. «Ростовом» идеально была проведена комбинация. Потом мы сравняли, были моменты у обеих команд.
Давление у наших ворот было в чем‑то больше. Наших ответных атак было тоже достаточно, чтобы еще претендовать на гол. Но когда два и три эпизода, уже про невезение можно говорить, – сказал Игорь Осинькин.