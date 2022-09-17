Карпин про 2:1 с «Крыльями»: «Радует, что выгрызли такую игру. На жилах, на полусогнутых, но выиграли»

Валерий Карпин остался доволен самоотдачей игроков «Ростова» в матче 10‑го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов».
Игра закончилась победой ростовчан со счетом 2:1.
– Гол на 46‑й секунде стал для вас сюрпризом?
– Для всех сюрпризом этот гол стал. Уже был на скамейке, когда он произошел.
– Какие отрезки хорошие, какие – нет?
– Первые минуты первого тайма были еще ничего, потом плохо все, особенно в атаке. Во втором тайме подкорректировали, начали за спину открываться, стали напрягать оборону «Крыльев Советов».
После гола немного подсели и защищали результат больше, хотя так низко не надо было это делать. Игра не самая лучшая с точки зрения качества. Но радует, что выгрызли такую игру. На жилах, на полусогнутых, но выиграли, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».