Карпин про 2:1 с «Крыльями»: «Радует, что выгрызли такую игру. На жилах, на полусогнутых, но выиграли»

остался доволен самоотдачей игроков в матче 10‑го тура Мир с «Крыльями Советов».

Игра закончилась победой ростовчан со счетом 2:1.

– Гол на 46‑й секунде стал для вас сюрпризом?

– Для всех сюрпризом этот гол стал. Уже был на скамейке, когда он произошел.

– Какие отрезки хорошие, какие – нет?

– Первые минуты первого тайма были еще ничего, потом плохо все, особенно в атаке. Во втором тайме подкорректировали, начали за спину открываться, стали напрягать оборону .

После гола немного подсели и защищали результат больше, хотя так низко не надо было это делать. Игра не самая лучшая с точки зрения качества. Но радует, что выгрызли такую игру. На жилах, на полусогнутых, но выиграли, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».