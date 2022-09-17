У Валерия Карпина состоялся забавный диалог с корреспондентом «Матч Премьер» о календаре «Ростова».
Сегодня желто-синие принимают «Крылья Советов» в 10-м туре Мир РПЛ, а до этого сыграли с «Оренбургом» в Кубке (3:1) 14 сентября и «Спартаком» в чемпионате (4:2) 11 сентября.
– Третья игра за 7 дней, как прошло восстановление, как команда провела эти два дня между матчами?
– Третья игра за 6 дней, не за 7.
– Если воскресенье считать. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота.
– 6 дней. Не 7. С воскресеньем 7 дней. С воскресенья до субботы – 6 дней.
– Воскресенье – 8-й.
– В смысле?
– Боря, подсказывай! (Голос за кадром: «За шесть».) Воскресенье, понедельник, вторник...
– В воскресенье игра была.
– Хорошо, посчитаем, что 6.
– В смысле?
– Ну это же день игры.
– Вот именно! Это день игры, в том-то и дело, поэтому через 5, на шестой день, да.
– Хорошо, сформулирую по-другому: третья игра за шесть дней... (Голос за кадром: «Матч со «Спартаком» во сколько начинался?»)
– Да какая разница!
– Все, ладно, хорошо. Давай заново все! Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин! – завершил спор корреспондент.