У Валерия Карпина состоялся забавный диалог с корреспондентом «Матч Премьер» о календаре .

Сегодня желто-синие принимают в 10-м туре Мир , а до этого сыграли с в Кубке (3:1) 14 сентября и в чемпионате (4:2) 11 сентября.

– Третья игра за 7 дней, как прошло восстановление, как команда провела эти два дня между матчами?

– Третья игра за 6 дней, не за 7.

– Если воскресенье считать. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота.

– 6 дней. Не 7. С воскресеньем 7 дней. С воскресенья до субботы – 6 дней.

– Воскресенье – 8-й.

– В смысле?

– Боря, подсказывай! (Голос за кадром: «За шесть».) Воскресенье, понедельник, вторник...

– В воскресенье игра была.

– Хорошо, посчитаем, что 6.

– В смысле?

– Ну это же день игры.

– Вот именно! Это день игры, в том-то и дело, поэтому через 5, на шестой день, да.

– Хорошо, сформулирую по-другому: третья игра за шесть дней... (Голос за кадром: «Матч со «Спартаком» во сколько начинался?»)

– Да какая разница!

– Все, ладно, хорошо. Давай заново все! Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин! – завершил спор корреспондент.