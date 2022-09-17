Аллегри о «Юве»: «Один плохой матч, и все пишут: «Аллегри могут уволить». Смешно. Я уверен в будущем»

не считает, что ему грозит отставка с поста тренера .

– Чувствовали ли вы в эти дни, что вас могут уволить?

– Нет, я пропустил все слухи о том, что Аллегри могут уволить. Я скучал по этому, мне этого не хватало. Меня устраивает, что об этом говорят. Мы с командой каждый день спокойно беседуем и анализируем ситуацию. Я всегда должен объясняться. Нам нужно думать о работе, сохраняя спокойствие, потому что мы можем лишь совершенствоваться.

– Считаете ли вы, что ответственность за такую серию «Ювентуса» лежит на вас?

– Я несу ответственность за это, но вы, к сожалению, неправильно меня поняли. Мы здесь не для того, чтобы иметь единое мнение. Я вижу нечто противоположное тому, что написано в спешке. Имел ли я в распоряжении всех игроков команды хоть раз? Нет. Команда хорошо справляется? Да, учитывая то, в каких условиях мы находимся.

Нет смысла все портить. После побед тебя хвалят, а когда ты проигрываешь...

– Вы когда-нибудь думали о том, чтобы подать в отставку?

– Знаете, почему я скучал по разговорам об отставке? Один плохой матч, и в прессе пишут: «Аллегри могут уволить». Это смешно. Я уверен в нашем будущем, так что сказал игрокам: «Не беспокойте меня во время паузы на матчи сборных. Мне нужно расслабиться», – сказал Аллегри.

«Ювентус» выиграл лишь два матча из восьми на старте сезона. Групповой этап Лиги чемпионов команда начала с двух поражений, а в Серии А набрала 10 очков в 6 играх.

Следующий матч «Юве» проведет завтра. Соперником команды Аллегри станет «Монца».