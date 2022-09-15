Аллегри после двух поражений в ЛЧ: «Еще не все потеряно для «Ювентуса», но будет сложно»

прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Бенфики» (1:2) в Лиге чемпионов.

До этого «Юве» уступил «ПСЖ» (1:2) в 1-м туре.

«Футбол трудно объяснить. Все, что можно сказать – после 1:2 игра была закончена, мы могли пропустит 3-й и 4-й голы. У нас был момент в концовке, но игра от этого лучше не стала. Сейчас нет смысла объяснять и говорить, мы можем только усердно работать.

Я уже сказал команде, что такие моменты случаются в футболе, мы должны выйти из них единой командой и с чувством ответственности. Нам предстоит важная игра в Серии А против «Монцы», а после задумаемся о еврокубках. Это будет сложно, но не все потеряно», – сказал главный тренер в интервью Sky Sport Italia.