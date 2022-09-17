«Спартак» может вернуть экс-куратора клуба по подготовке молодежи Кузьмичева. Он займется возрождением «Спартака-2»

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Владимир Кузьмичев может вернуться на руководящую должность в «Спартак».

Бывший заместитель генерального директора красно-белых по подготовке молодежи покинул клуб в декабре прошлого года – через 3 месяца после назначения.

По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» вновь планирует предложить работу Кузьмичеву. Он будет отвечать за возрождение проекта «Спартак-2» и за молодежную вертикаль клуба.

До назначения в «Спартак» в 2021 году Кузьмичев руководил академией «Локомотива».

Куратор «Спартака» по подготовке молодежи Кузьмичев уволился через 3 месяца после назначения из-за расхождений во взглядах на работу

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