«Спартак» может вернуть экс-куратора клуба по подготовке молодежи Кузьмичева. Он займется возрождением «Спартака-2»

Владимир Кузьмичев может вернуться на руководящую должность в «Спартак».
Бывший заместитель генерального директора красно-белых по подготовке молодежи покинул клуб в декабре прошлого года – через 3 месяца после назначения.
По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» вновь планирует предложить работу Кузьмичеву. Он будет отвечать за возрождение проекта «Спартак-2» и за молодежную вертикаль клуба.
До назначения в «Спартак» в 2021 году Кузьмичев руководил академией «Локомотива».
Куратор «Спартака» по подготовке молодежи Кузьмичев уволился через 3 месяца после назначения из-за расхождений во взглядах на работу