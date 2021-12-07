Куратор «Спартака» по подготовке молодежи Кузьмичев уволился через 3 месяца после назначения из-за расхождений во взглядах на работу

Владимир Кузьмичев ушел с поста заместителя гендиректора «Спартака» по подготовке молодежи по собственному желанию.

Сегодня Кузьмичев встретился с владельцем клуба и попросил об отставке. Причиной стали расхождения во взглядах на работу, сообщает «Чемпионат».

«Владимир Кузьмичев попросил руководство клуба освободить его от должности заместителя гендиректора «Спартака» по системе подготовки молодых футболистов. Просьба была удовлетворена.

«Спартак» благодарит Владимира Семеновича за профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – сообщил Sport24 глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Кузьмичев начал работу в «Спартаке» 9 сентября этого года.

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