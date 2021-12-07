Куратор «Спартака» по подготовке молодежи Кузьмичев уволился через 3 месяца после назначения из-за расхождений во взглядах на работу

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия отставки Спартак мол Владимир Семенович Кузьмичев Чемпионат.com Дмитрий Зеленов Футбол

Владимир Кузьмичев ушел с поста заместителя гендиректора «Спартака» по подготовке молодежи по собственному желанию.

Сегодня Кузьмичев встретился с владельцем клуба Леонидом Федуном и попросил об отставке. Причиной стали расхождения во взглядах на работу, сообщает «Чемпионат».

«Владимир Кузьмичев попросил руководство клуба освободить его от должности заместителя гендиректора «Спартака» по системе подготовки молодых футболистов. Просьба была удовлетворена.

«Спартак» благодарит Владимира Семеновича за профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – сообщил Sport24 глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Кузьмичев начал работу в «Спартаке» 9 сентября этого года.

«Спартак» назначит менеджера по развитию молодых игроков. Вероятно, им станет алжирец Яхья

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные