Андрей Канчельскис: «Амкал» – герои, войдут в историю. Дали щелчок по носу этим «профессионалам»

назвал игроков «Амкала» героями.

Клуб Медиалиги уступил Санкт-Петербург в рамках 1/64 финала Фонбет Кубка России (2:2, 2:4 по пенальти).

«Они войдут в историю. Уже были обыграны команда из ПФЛ, молодая и самая перспективная школа , которая кричала, что у них великая молодежь, получающая по три.

Они молодцы, дали бой. Дали щелчок по носу этим «профессионалам», всем сказочникам, которые рассказывают, что у нас все хорошо в футболе. Молодцы все равно. Они герои. Будем ждать следующего Кубка России», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Ранее «Амкал», двигаясь по Пути регионов, на стадии 1/256 финала обыграл «Зоркий» из Второй лиги (1:1, 8:7 по пенальти), а в 1/128 любительская команда была сильнее «Твери» (1:0).