Смолов о будущем: «Есть понимание, что я хочу делать, просто ввиду того, что произошло в конце февраля, сейчас это стало немного сложнее»

Федор Смолов высказался о будущем после футбола.
– Каким ты видишь свое будущее? Если у меня огромное поле для деятельности, то у тебя – узконаправленное. Это либо тренер, либо бомж (смеется). Ты хотел бы быть тренером?
– Я хотел бы быть бомжом (смеется) – вообще кайф. Тренером, на самом деле, – нет.
– Почему?
– Я с тобой не согласен в корне, потому что считаю, что в 35 лет можно в принципе заняться чем угодно.
– В какой роли ты себя видишь?
– У меня есть понимание того, что я хочу делать, просто ввиду того, что произошло в конце февраля, сейчас это стало немного сложнее.
Когда карьера закончится, неизвестно, что и как будет, буду смотреть по ходу, – сказал форвард «Динамо» в интервью блогеру Насте Ивлеевой.