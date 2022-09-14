Смолов о будущем: «Есть понимание, что я хочу делать, просто ввиду того, что произошло в конце февраля, сейчас это стало немного сложнее»

высказался о будущем после футбола.

– Каким ты видишь свое будущее? Если у меня огромное поле для деятельности, то у тебя – узконаправленное. Это либо тренер, либо бомж (смеется). Ты хотел бы быть тренером?

– Я хотел бы быть бомжом (смеется) – вообще кайф. Тренером, на самом деле, – нет.

– Почему?

– Я с тобой не согласен в корне, потому что считаю, что в 35 лет можно в принципе заняться чем угодно.

– В какой роли ты себя видишь?

– У меня есть понимание того, что я хочу делать, просто ввиду того, что произошло в конце февраля, сейчас это стало немного сложнее.

Когда карьера закончится, неизвестно, что и как будет, буду смотреть по ходу, – сказал форвард в интервью блогеру Насте Ивлеевой.