Смолов о стрип-клубе: «Вместе с девушкой ходил и без нее. Ревнует? К той, что на шесте вертится? Нет, она примерно понимает, как я время провожу»

рассказал о посещении стриптиз-клуба.

– Как давно ты был в стрип-клубе?

– Не так давно, в июне.

– До того, наверное, как начал встречаться с девушкой?

– Нет, почему?

– А, то есть ты ходишь в стрип-клуб, и при этом у тебя есть отношения?

– Да.

– А она не против?

– Мы вместе ходили даже.

– То есть она нормально относится к этому?

– Да.

– Но без нее ты тоже ходишь?

– Бывает.

– А она не ревнует?

– К кому ## #### (блин)? Которая на шесте вертится, к ней? Ну, нет. Она примерно понимает, как я время провожу.

– А как ты проводишь?

– Очень культурно. У нас игры, часто это выпадает на будний день, выходной на следующий день – ничего не работает. Туда можно пойти своей компанией, поставить музыку, почилить.

Если вторая половина против – значит, не надо ходить. Лучше обсудить этот момент. Я там провожу время со своей компанией, с друзьями.

– При этом танцуют стриптизерши.

– Они не всегда танцуют, зачастую не танцуют, правда. Ну там на территории танцуют. Ну, ### (блин), ты живешь в квартире – над тобой, может, тоже кто-то танцует.

– Но ты же смотришь, как они танцуют?

– На горизонте моего взгляда иногда мелькает (смеется).

– Ты же видишь их попки?

– Логично, что когда-то – да.

– Так девушка не ревнует?

– Я у нее спрошу, поинтересуюсь и тебе сообщу.

– А как она относится к тому, что у тебя такие друзья?

– Они не мои друзья. Я уважаю их [стриптизерш] – делают свою работу.

– Ты иногда подкидываешь им денюжку?

– Нет.

– А как же респект?

– Респект вот (показывает на грудь – прим. Sports.ru) – shout out, девчонки молодцы, – сказал форвард в интервью блогеру Насте Ивлеевой.