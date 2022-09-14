Смолов о стрип-клубе: «Вместе с девушкой ходил и без нее. Ревнует? К той, что на шесте вертится? Нет, она примерно понимает, как я время провожу»

Федор Смолов рассказал о посещении стриптиз-клуба.
– Как давно ты был в стрип-клубе?
– Не так давно, в июне.
– До того, наверное, как начал встречаться с девушкой?
– Нет, почему?
– А, то есть ты ходишь в стрип-клуб, и при этом у тебя есть отношения?
– Да.
– А она не против?
– Мы вместе ходили даже.
– То есть она нормально относится к этому?
– Да.
– Но без нее ты тоже ходишь?
– Бывает.
– А она не ревнует?
– К кому ## #### (блин)? Которая на шесте вертится, к ней? Ну, нет. Она примерно понимает, как я время провожу.
– А как ты проводишь?
– Очень культурно. У нас игры, часто это выпадает на будний день, выходной на следующий день – ничего не работает. Туда можно пойти своей компанией, поставить музыку, почилить.
Если вторая половина против – значит, не надо ходить. Лучше обсудить этот момент. Я там провожу время со своей компанией, с друзьями.
– При этом танцуют стриптизерши.
– Они не всегда танцуют, зачастую не танцуют, правда. Ну там на территории танцуют. Ну, ### (блин), ты живешь в квартире – над тобой, может, тоже кто-то танцует.
– Но ты же смотришь, как они танцуют?
– На горизонте моего взгляда иногда мелькает (смеется).
– Ты же видишь их попки?
– Логично, что когда-то – да.
– Так девушка не ревнует?
– Я у нее спрошу, поинтересуюсь и тебе сообщу.
– А как она относится к тому, что у тебя такие друзья?
– Они не мои друзья. Я уважаю их [стриптизерш] – делают свою работу.
– Ты иногда подкидываешь им денюжку?
– Нет.
– А как же респект?
– Респект вот (показывает на грудь – прим. Sports.ru) – shout out, девчонки молодцы, – сказал форвард «Динамо» в интервью блогеру Насте Ивлеевой.