Федор Смолов: «У всех бывает, когда ######### футбол, особенно у нас в стране в виду климатических особенностей. В конце октября думаешь: «#####, когда отпуск?»

Форвард рассказал о периодической усталости от футбола.

– А у тебя бывало такое, типа, ну, ###### (надоел) футбол? Когда не хочется на треньку ехать, да и вообще...

– Бывает. Да у всех бывают такие периоды, наверное, когда ######### (надоедает) футбол, особенно у нас в стране.

В виду наших климатических особенностей, когда в конце октября ты играешь два раза в неделю, постоянно летаешь, не высыпаешься. У тебя все болит, и ты думаешь: «##### (блин), когда отпуск? Скорее бы середина декабря, ##### (совсем) уже этот футбол не нужен».

Мне 32 года. Сейчас еще такая тенденция в футболе – искусственное внедрение большого количества молодых ребят, которые по уровню еще не очень тянут первую команду. И я иногда такой прихожу и думаю: «Зачем тебе это нужно?»

– А как ты находишь силы продолжать? Ты понимаешь, что футбол без тебя не имеет смысла?

– Да, это первое (улыбается). Да просто я люблю [футбол] и не до конца понимаю... Я умом понимаю, что буду делать, и себя к этому готовлю. Но на деле, когда футбола не станет, наверное, будет сложно, потому что я в этом режиме, считай, с семи лет, я человек, выросший в каких-то рамках, привыкший к системе.

За меня распорядок составляют, я не могу его ослушаться.Поэтому, конечно, тяжело, когда ты предоставлен сам себе и не нужно вставать на тренировку.

Такой, встал: «### (блин)». Пачка вот такая от пиваса, на тренировку не надо, – сказал Смолов в интервью блогеру Насте Ивлеевой.