Федун выкупил президентскую ложу на стадионе «Спартака» на три года вперед

планирует и дальше посещать матчи «Спартака».

Бывший владелец красно-белых выкупил президентскую ложу на «Открытие Банк Арене» на три года, сообщает . Оттуда Федун обычно наблюдал за матчами «Спартака».

Напомним, 22 августа нефтяная компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100% акций московского клуба и стадиона . Федун покинул пост президента клуба.

Федун и Алекперов отказались от 6 млрд рублей за продажу «Спартака». Деньги останутся у клуба, но могут быть потрачены только на инфраструктуру («СЭ»)

Покупка «Спартака» – не перекладывание денег из кармана в карман? Что будет с академией? А с самим «Лукойлом»? Главные вопросы по сделке

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