Геннадий Орлов: «Ростов» переиграл «Спартак» по всем статьям, хотя бюджеты клубов просто не сопоставимы. У «Спартака» нет хребта»

Журналист Геннадий Орлов высказался о поражении «Спартака» от «Ростова».

Красно-белые проиграли со счетом 2:4 в 9-м туре Мир .

«Ростов» по всем статьям переиграл . Хотя, казалось бы, бюджеты у этих клубов просто не сопоставимы... Но по факту что мы увидели? Команда Карпина оказалась сильнее подопечных Абаскаля во всех линиях!

Кадровые проблемы «Спартака»? Это разве оправдание? Извините, но это проблемы москвичей. В футболе всякое бывает. Но тогда находите умные головы, выходите из положения. Зрителей это не сильно волнует. Им важен конечный продукт.

провел очень ровный матч, разложив грамотно силы по дистанции. «Спартак» же вспыхнул вначале и погас. Где компактность, где движение?

Да, отрезками красно-белые смотрелись неплохо. Промес забил хороший гол, Соболев продавил Осипенко. С футбольной точки зрения Александра можно похвалить. Он добавил в этом сезоне. Ну и Джикия в том эпизоде отдал прекрасный пас. Классика английского футбола.

Но в целом у «Спартака» нет хребта, позвоночника, проседает центральная ось. Кто ведет игру? Где опорник? Ну вы просто сравните с «Зенитом». Разве есть у москвичей исполнитель уровня Барриоса?

Приходится признать, что «Спартак» был зависим от Мозеса. Мне очень понравилось, что Абаскаль перевел его в середину поля. Он же мозг, игрок с такой футбольной культурой. Мог разворачивать атаки и налево, и направо. Зачем Ваноли держал его на фланге?! В голове не укладывается...

Сейчас приходится признать, что у «Спартака» нет центральной оси. Нет дирижера, нет системы. Потеря Мартинса стала ключевой? Да я бы так не сказал. Еще не до конца его разглядел. Не уверен, что он решил бы все проблемы. В общем, «Спартаку» надо, конечно, укрепиться зимой.

Нет, Абаскаль меня не разочаровал. Но такой состав... Большинство этих игроков собирал не он. И тем не менее команда провела ряд качественных матчей. Видна его идея. Считаю, есть химия между футболистами и тренером. Дай бог, чтобы новое руководство прислушалось зимой к пожеланию наставника по трансферам. У Семака в этом плане хороший контакт с менеджментом «Зенита».

Перспективы Абаскаля? Не знаю... Если он займет пятое место, оставят ли его? Считаю, новое руководство должно набраться терпения, дать время специалисту. Команду так сразу не построишь. Нужен год-полтора.

И в команде должна быть конкуренция на каждую позицию, должна быть глубина состава. Сейчас я этого у «Спартака» не вижу.

Абаскаль – тренер. Видно, что он растет, ищет. И, что очень важно, его внутренняя энергетика передается футболистам. Он пользуется у игроков авторитетом», – сказал Орлов.