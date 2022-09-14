Смолов о том, как бороться с похмельем: «Можно пивка хлестануть, если в отпуске. Нужно терпеть, пить «Боржоми», «Энтеросгель», но лучше просто не бухать»

Федор Смолов рассказал о том, как бороться с похмельем.
– Как бороться с похмельем?
– ###, слушай, зависит от времени года. Типа если это в отпуске – в моем конкретном случае, я про себя говорю, – то можно в принципе с ним не бороться, можно еще пивка хлестануть, и как бы все.
– И пойти на второй круг.
– И во второй день окунаешься. Это грамотно. А иногда второй день еще веселее, чем первый.
Да не знаю, нужно терпеть, пить «Боржоми», «Энтеросгель».
– Но лучше не опохмеляться.
– Да, лучше просто не бухать и все, – сказал нападающий «Динамо» в интервью блогеру Насте Ивлеевой.