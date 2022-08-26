Александр Овечкин: «Футбольный матч за «Динамо» – самый запоминающийся момент лета. Тренер сказал, что я форвард таранного типа»

высказался об игре за футбольное «Динамо».

25 июня хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

«Футбольный матч за московское «Динамо» – это самый запоминающийся момент лета. Осуществилась мечта, удалось забить гол.

Тренер мне сказал, что я форвард таранного типа, а со Смоловым договорились, что сыграем друг на друга. Офис у меня один, и он на льду, а здесь так получилось по моменту.

Я фанат футбола, у меня отец был профессиональным футболистом, но получил травму, а я был с детства увлечен спортом и стал хоккеистом. На судьбу не жалуюсь», – сказал нападающий .