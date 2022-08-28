Роналду был одним из худших в «МЮ» в игре с «Саутгемптоном»: «Никакого значительного влияния, попадал в офсайд» (Manchester Evening News)

Криштиану Роналду стал одним из худших в «МЮ» по итогам матча с «Саутгемптоном».
«Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 1:0 в игре 4-го тура АПЛ. 37-летний португалец вышел на замену 68-й минуте.
Он не нанес ни одного удара, отдал 5 точных передач (всего – 10), выиграл все три верховые дуэли, а также один раз потерял мяч в результате единоборства.
От Manchester Evening News Роналду получил 5 баллов, это худшая оценка.
«Никакого значительного влияния, попадал в офсайд», – говорится в комментарии к оценке.
По 5 баллов также у Джейдона Санчо, Маркуса Рэшфорда, Скотта Мактомини, Энтони Эланга и Фреда.
По 6 баллов получили Давид Де Хеа, Тирелл Маласиа, Бруну Фернандеш (автор единственного гола в матче), Кристиан Эриксен и дебютировавший в составе команды Каземиро.
По 7 баллов – Диогу Далот и Лисандро Мартинес, высший балл (8) только у Рафаэля Варана.