Роналду был одним из худших в «МЮ» в игре с «Саутгемптоном»: «Никакого значительного влияния, попадал в офсайд» (Manchester Evening News)

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Криштиану Роналду стал одним из худших в «МЮ» по итогам матча с «Саутгемптоном».

«Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 1:0 в игре 4-го тура АПЛ. 37-летний португалец вышел на замену 68-й минуте.

Он не нанес ни одного удара, отдал 5 точных передач (всего – 10), выиграл все три верховые дуэли, а также один раз потерял мяч в результате единоборства.

От Manchester Evening News Роналду получил 5 баллов, это худшая оценка.

«Никакого значительного влияния, попадал в офсайд», – говорится в комментарии к оценке. 

По 5 баллов также у Джейдона Санчо, Маркуса Рэшфорда, Скотта Мактомини, Энтони Эланга и Фреда.

По 6 баллов получили Давид Де Хеа, Тирелл Маласиа, Бруну Фернандеш (автор единственного гола в матче), Кристиан Эриксен и дебютировавший в составе команды Каземиро.

По 7 баллов – Диогу Далот и Лисандро Мартинес, высший балл (8) только у Рафаэля Варана. 

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