Роналду, Рэшфорд, Санчо и Эриксен – худшие в «МЮ» в игре с «Саутгемптоном» по версии Sky Sports

Криштиану Роналду получил низкий балл по итогам матча с «Саутгемптоном».
«Манчестер Юнайтед» одержал победу 1:0 в игре 4-го тура АПЛ. 37-летний португалец вышел на 68-й минуте игры 4-го тура АПЛ против «Саутгемптона».
За отведенное время он не нанес ни одного удара, отдал 5 точных передач (всего – 10), выиграл все три верховые дуэли, а также один раз потерял мяч в результате единоборства.
От Sky Sports Роналду получил 6 баллов, это худшая оценка. По 6 баллов также у Кристиана Эриксена, Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда. По 7 баллов получили Давид Де Хеа, Диогу Далот, Тирелл Маласиа, Скотт Мактомини, Бруну Фернандеш и Энтони Эланга.
Высший бал – восемь – у Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса. Лисандро, кроме того, признан лучшим игроком матча. Каземиро и Фред не получили оценок, но они и вышли на 80-й и 92-й минуте соответственно.