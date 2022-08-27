Роналду, Рэшфорд, Санчо и Эриксен – худшие в «МЮ» в игре с «Саутгемптоном» по версии Sky Sports

получил низкий балл по итогам матча с «Саутгемптоном».

одержал победу 1:0 в игре 4-го тура . 37-летний португалец вышел на 68-й минуте игры 4-го тура АПЛ против .

За отведенное время он не нанес ни одного удара, отдал 5 точных передач (всего – 10), выиграл все три верховые дуэли, а также один раз потерял мяч в результате единоборства.

От Sky Sports Роналду получил 6 баллов, это худшая оценка. По 6 баллов также у Кристиана Эриксена, и . По 7 баллов получили , Диогу Далот, Тирелл Маласиа, Скотт Мактомини, и Энтони Эланга.

Высший бал – восемь – у и Лисандро Мартинеса. Лисандро, кроме того, признан лучшим игроком матча. Каземиро и Фред не получили оценок, но они и вышли на 80-й и 92-й минуте соответственно.