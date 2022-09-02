У Лисандро и Варана лучшие оценки в «МЮ» за матч с «Лестером» от MEN – 8 из 10. У Роналду 6 баллов – меньше только у Эланги

Manchester Evening News оценил игроков «Ман Юнайтед» после матча АПЛ с «Лестером» (1:0).
Самые высокие оценки в команде получили защитники Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан. Им поставили по 8 баллов из 10.
По 7 баллов получили Давид Де Хеа, Диогу Далот, Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен и Джейдон Санчо.
В 6 баллов была оценена игра Скотта Мактомини, Бруну Фернандеша, Маркуса Рэшфорда. Такую оценку получили и вышедшие на замену Криштиану Роналду, Каземиро и Фред.
Худшим стал Энтони Эланга. Его оценили в 5 баллов из 10.
Роналду, Каземиро и Эланга – худшие в «МЮ» в игре с «Лестером» по оценкам Sky