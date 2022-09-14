Хави после 0:2 с «Баварией»: «В перерыве судья сказал мне, что пенальти не было»

Хави высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в ворота «Баварии».
«Барселона» проиграла (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
В первом тайме при счете 0:0 защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис, вероятно, задел коленом в штрафной вингера каталонцев Усмана Дембеле.
Француз оказался на газоне, но арбитр из Нидерландов Данни Маккели не назначил одиннадцатиметровый, сигнала из комнаты ВАР также не было.
«В перерыве судья сказал мне, что пенальти не было. Я спросил его, потому что мы все видели, что пенальти был. Но он ответил, что его не было», – сказал главный тренер «Барселоны».
«Это пенальти». Даже Люка Эрнандес признал нарушение на Дембеле (он видел момент лучше всех)