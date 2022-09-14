Хави после 0:2 с «Баварией»: «В перерыве судья сказал мне, что пенальти не было»

высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в ворота «Баварии».

проиграла (0:2) во 2-м туре группового этапа чемпионов.

В первом тайме при счете 0:0 защитник мюнхенцев , вероятно, задел коленом в штрафной вингера каталонцев .

Француз оказался на газоне, но арбитр из Нидерландов Данни Маккели не назначил одиннадцатиметровый, сигнала из комнаты ВАР также не было.

«В перерыве судья сказал мне, что пенальти не было. Я спросил его, потому что мы все видели, что пенальти был. Но он ответил, что его не было», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Это пенальти». Даже Люка Эрнандес признал нарушение на Дембеле (он видел момент лучше всех)