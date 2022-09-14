Нойер о победе над «Барсой»: «Мы просто больше этого хотели. «Баварии» сложнее играть против команд, которые ставят «автобус»

высказался о победе «Баварии» над «Барселоной».

Мюнхенский клуб дома обыграл каталонцев во 2-м туре группового турнира со счетом 2:0.

«После перерыва мы играли намного лучше, чем в начале. Во втором тайме было видно, что мы хотим выиграть. Мы просто больше этого хотели.

«Интер» и «Барса» – это команды, которые хотят держать мяч у себя. Это дает нам больше пространства. И за счет этого мы сегодня забили второй гол.

Нам сложнее играть против команд, которые компактно сидят сзади и ставят «автобус». Но мы в любом случае должны добиваться успеха и находить решения», – сказал вратарь «Баварии».

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