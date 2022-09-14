Люка Эрнандес пропустит 5 недель из-за мышечной травмы. Павар и Упамекано вернутся к тренировкам с «Баварией» в ближайшие дни

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес пропустит больше месяца из-за травмы.
Футболист получил повреждение в матче против «Барселоны» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
Мюнхенский клуб сообщил, что обследование выявило у француза травму приводящей мышцы. По информации L’Equipe, он пропустит около пяти недель.
Таким образом, Эрнандес пропустит ближайшие матчи сборной Франции в Лиге наций. Команда Дидье Дешама сыграет с Австрией 22 сентября, а с Данией – 25-го.
Также «Бавария» сообщила о состоянии Дайо Упамекано и Бенжамена Павара, получивших повреждения в этой игре. Травмы защитников оказались несерьезными, они вернутся к тренировкам в ближайшие дни.