Люка Эрнандес пропустит 5 недель из-за мышечной травмы. Павар и Упамекано вернутся к тренировкам с «Баварией» в ближайшие дни

Защитник «Баварии» пропустит больше месяца из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче против «Барселоны» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Мюнхенский клуб сообщил, что обследование выявило у француза травму приводящей мышцы. По информации L’Equipe, он пропустит около пяти недель.

Таким образом, Эрнандес пропустит ближайшие матчи сборной в Лиге наций. Команда Дидье Дешама сыграет с Австрией 22 сентября, а с Данией – 25-го.

Также сообщила о состоянии и , получивших повреждения в этой игре. Травмы защитников оказались несерьезными, они вернутся к тренировкам в ближайшие дни.