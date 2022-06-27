«Боруссия» – абсолютный фаворит. Есть шанс прервать серию «Баварии» из 10 титулов подряд». Экс-защитник Колер о Бундеслиге

Экс-защитник «Баварии» и «Боруссии» назвал дортмундцев фаворитами Бундеслиги.

«В этом сезоне абсолютным фаворитом будет «Боруссия», а не . В лице Зюле, Шлоттербека и Адейеми дортмундский клуб получил трех футболистов своих сборных. Четвертым станет . А Аллер хорошо знает Бундеслигу. Команда станет сильнее благодаря этим трансферам.

Состав «Боруссии» стал намного более глубоким и более сильным, чем в прошлом сезоне. С такими инвестициями имеет возможность завоевать как минимум один титул. Есть шанс прервать серию «Баварии» из 10 побед подряд.

У мюнхенцев также сложная ситуация с Левандовским, она беспокоит остальных. У Мане выдающиеся навыки, но он не прямая замена поляку.

Также есть проблемы в центре защиты. Ни Павар, ни Упамекано, ни Эрнандес, при всем уважении, не соответствуют уровню «Баварии» на дистанции. Посмотрим, как команде смогут помочь новички из «Аякса». Трансферы меня пока не убедили, не хватает разностороннего игрока вроде , – отметил Колер.