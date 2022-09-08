У «Виктории» худший показатель владения мячом на «Камп Ноу» в игре ЛЧ со времен «Интера» Моуринью в 2010-м

выдала худший показатель владения мячом на «Камп Ноу» в матче Лиги чемпионов за долгое время.

одержала крупную победу над командой из Пльзени в 1-м туре группового этапа (5:1).

Чехи за всю игру владели мячом суммарно 16 минут и 42 секунды – это худший за 12 лет результат на «Камп Ноу» в играх с «Барсой».

Ниже показатель владения мячом у соперника каталонцев в последний раз был в апреле 2010 года, когда на в рамках 1/2 финала ЛЧ приехал «Интер».

Тогда команда , игравшая вдесятером после удаления на 28-й минуте, за всю игру держала мяч 14 минут и 44 секунды.

Тем не менее , несмотря на поражение (0:1), вышел в финал Лиги чемпионов благодаря победе в первом матче (3:1) и в итоге выиграл турнир.