Фанаты «Марселя» сорвали ЛГБТ-флаг болельщиков «Тоттенхэма». Объединение «Гордые лилейно-белые» хочет, чтобы УЕФА принял меры

Фанаты «Марселя» спровоцировали беспорядки на стадионе после матча с «Тоттенхэмом».

Лондонский клуб одержал победу на своем поле в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

После финального свистка фанаты французской команды попытались проникнуть на сектор с болельщиками «шпор». Также они бросали в них различные предметы, включая файеры.

Фанатам «Марселя» в результате удалось сорвать ЛГБТ-флаг, вывешенный на одной из трибун, несмотря на попытки сотрудников полиции и стюардов остановить беспорядки.

ЛГБТ-объединение болельщиков «Гордые лилейно-белые» осудило ультрас «Марселя». «Гордые лилейно-белые» обратились в правозащитную организацию FARE и намерены добиться принятия мер со стороны .

Джоуи Бартон такой Джоуи Бартон! Провел матч ЛЧ в фан-секторе «Марселя» и показал фак фанам «Тоттенхэма»