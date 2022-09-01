Терюшков о Писареве: «Хочется, чтобы компенсация была соразмерна показанным результатам»

Роман Терюшков ответил на вопрос о компенсации за увольнение из «Химок».

проиграли все четыре матча под руководством 53-летнего тренера, разница голов – 2:12. 31 августа подмосковная команда уступила «Краснодару» в 1-м туре Фонбет Кубка России (0:2).

«Какую-то компенсацию Писареву «Химки» выплатят, но хочется, чтобы она была соразмерна тем результатам, которые были показаны.

Сумму этой компенсации я не знаю. Это будут решать учредители и основной инвестор», – сказал член наблюдательного совета «Химок».