Терюшков о Писареве: «Я говорил, что после 4 поражений может быть увольнение. По-моему, все очевидно»

Роман Терюшков высказался о возможной отставке .

проиграли все четыре матча под руководством 53-летнего тренера, разница голов – 2:12. Сегодня подмосковная команда уступила «Краснодару» в 1-м туре Фонбет Кубка России (0:2).

Сообщалось, что главным кандидатом на пост главного тренера является Спартак Гогниев.

«Сейчас идет заседание учредителей клуба, включая Туфана Садыгова (главный инвестор «Химок» – прим.), все решения мы объявим завтра в полдень.

Я говорил о том, что после четырех поражений может быть увольнение, тем более такая разница забитых и пропущенных. По-моему, все очевидно», – сказал член наблюдательного совета «Химок».

Терюшков о Писареве в «Химках»: «Два поражения – и работа будет краткосрочной. С «Локо» надо брать очки, при всем уважении, но я не увидел задумок»

Терюшков о «Химках»: «У нас какая-то деградация, мы не прогрессируем. Если не улучшатся результаты, Писарев может быть уволен»