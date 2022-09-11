Матч ЛЧ «Рейнджерс» – «Наполи» перенесен на день в связи с траурными мероприятиями из-за смерти Елизаветы II. Итальянских фанатов на игру не пустят

Матч – «Наполи» перенесен в связи с траурными мероприятиями из-за смерти Елизаветы II.

Игра 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов должна была состояться 13 сентября. Матч перенесли на 14 сентября.

Шотландский клуб объяснил это решение нехваткой полиции, а также организационными сложностями, связанными с траурными мероприятиями, которые будут проходить в Шотландии в ближайшие дни.

Кроме того, на игру не допустят болельщиков . Чтобы соблюсти принцип спортивной справедливости, УЕФА не допустит болельщиков «Рейнджерс» на ответный матч, который состоится в Неаполе.