Матч ЛЧ «Рейнджерс» – «Наполи» перенесен на день в связи с траурными мероприятиями из-за смерти Елизаветы II. Итальянских фанатов на игру не пустят

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Матч «Рейнджерс» – «Наполи» перенесен в связи с траурными мероприятиями из-за смерти Елизаветы II.

Игра 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов должна была состояться 13 сентября. Матч перенесли на 14 сентября.

Шотландский клуб объяснил это решение нехваткой полиции, а также организационными сложностями, связанными с траурными мероприятиями, которые будут проходить в Шотландии в ближайшие дни.

Кроме того, на игру не допустят болельщиков «Наполи». Чтобы соблюсти принцип спортивной справедливости, УЕФА не допустит болельщиков «Рейнджерс» на ответный матч, который состоится в Неаполе.

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