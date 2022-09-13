Йоканович о 2:1 с «Ахматом»: «Динамо» создало много моментов. К сожалению, мы не смогли забить третий гол»

Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Ахматом».
Московский клуб дома обыграл клуб из Грозного (2:1) во 2-м туре Фонбет Кубка России.
– Я считаю, что сегодня была достаточно интересная игра. Пусть и людей на стадионе было не так много.
Игра была достаточно открытая, «Динамо» создало достаточно много моментов. К сожалению, мы не смогли поразить ворота «Ахмата» третий раз.
Стоит отметить достаточно качественную игру в обороне. Мы серьезно подошли к этому, создали значительно больше моментов. Чего нам не хватило – это увеличить преимущество в счете.
– Удовлетворены ли вы игрой Эли Даса?
– Да, я удовлетворен его игрой. Как вы правильно подметили, мы 7-8 лет назад работали вместе. Мне довелось быть его тренером. За это время игрок вырос, сделал колоссальный шаг вперед. Он является капитаном национальной сборной Израиля.
Я не удивлен тем качеством игры, которое он показывает, несмотря на то что он является крайним защитником, с креном больше в атаку. За то время, что прошло с нашей последней встречи, Эли стал зрелым, матерым игроком. Доволен качеством игры, которое он показал, – сказал главный тренер «Динамо».