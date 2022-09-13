не считает проблемой поведение на поле.

Ранее стало известно, что тренер «Мальорки» Хавьер Агирре сказал своим игрокам о Винисиусе во время матча с «Реалом» (1:4) в Ла Лиге: «Бейте его, сломайте его». У бразильца было несколько стычек с соперниками по ходу матчей. Также утверждалось, что Винисиус провоцировал игроков «Мальорки», спрашивая: «Как думаете, вы выиграете?» Игроки уже много раз просили бразильца перестать так себя вести.

– Винисиус провоцировал или его провоцировали?

– Я вижу в нем отличного игрока, который показывает весь свой талант. Ничего более. Мы не станем развивать эту тему.

Я не дурак и не глухой, я слышу, о чем говорят, но это не проблема ни для «Реала», ни для Винисиуса.

У Винисиуса есть экстраординарные качества, и это нормально, что соперники пытаются его остановить. Есть правила, которые защищают всех футболистов, не только Винисиуса.

– Есть ли у него проблемы?

– Он сильно прибавил в этом плане, если сравнивать с прошлым сезоном. Понятно, что у каждого свой характер и свои качества, главное для него – сосредоточиться на игре и на том, что он должен делать, ничего более.

У него все в порядке, хорошо, даже очень хорошо. Он подвижен, полностью восстановился после воскресной игры, – сказал главный тренер «Реала».

У Винисиуса 4 гола и 1 результативный пас в 5 матчах чемпионата в этом сезоне. Его статистика – здесь.