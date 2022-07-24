Геннадий Орлов: «РПЛ просела из-за оттока сильных легионеров. Как без мастеров прогрессировать молодым игрокам? Но заметно, что интерес к футболу у нас растет»

Геннадий Орлов оценил влияние отъезда легионеров на чемпионат России.

«Сначала нужно констатировать, что наш футбол пострадал из-за решений ФИФА. Российские команды потеряли легионеров. Из того же уехал Шиманьски – большой мастер для . Сильно потрепали .

в этом плане, можно сказать, уцелел. Была в свое время сделана ставка на бразильцев, южноамериканцев, и она, в общем-то, себя оправдала. Лидеры остались.

Но в целом, безусловно, из-за оттока сильных иностранцев РПЛ просела. Ну и как теперь прогрессировать молодым игрокам, когда рядом нет мастеров? Это проблема...

Я сочувствую клубам РПЛ. Потратили немалые деньги на легионеров и их лишились.

В то же время заметно, что интерес к футболу в нашей стране растет. В Воронеже продали 12 тысяч абонементов. Это потрясающе! Футбольный город. А сколько людей посмотрело Суперкубок?!

Появляются новые звезды. С каким наслаждением я вчера наблюдал за игрой Сычевого из ! Он действительно многое умеет!

Кто-то из комментаторов или экспертов сравнил его с Дзюбой. Но я бы так не сказал. Нет, он другой. Резче, подвижнее, быстрее, техничнее. Как на замахах убрал двух соперников и с левой пробил в дальний!

Дзюба брал другим: ростом, габаритами, напором», – отметил журналист.