Беллингем уйдет из «Боруссии» летом 2023-го. «МЮ» и «Ливерпуль» – основные претенденты на хавбека

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Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем может сменить клуб следующим летом.

Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг рассказал для Football Daily, что англичанин точно покинет дортмундский клуб летом 2023-го. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» – основные претенденты на 19-летнего хавбека.

Ранее неоднократно сообщалось, что интерес к Беллингему проявляет и «Реал».

Срок действующего контракта Джуда с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне центральный полузащитник забил 2 гола в 8 матчах за «Дортмунд» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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