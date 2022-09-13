Беллингем уйдет из «Боруссии» летом 2023-го. «МЮ» и «Ливерпуль» – основные претенденты на хавбека

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем может сменить клуб следующим летом.
Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг рассказал для Football Daily, что англичанин точно покинет дортмундский клуб летом 2023-го. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» – основные претенденты на 19-летнего хавбека.
Ранее неоднократно сообщалось, что интерес к Беллингему проявляет и «Реал».
Срок действующего контракта Джуда с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезоне центральный полузащитник забил 2 гола в 8 матчах за «Дортмунд» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.