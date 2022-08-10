Президент «Баварии» сказал, что трансфер Кейна не обсуждался: «Наша атака высококлассно оснащена»

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Президент «Баварии» сказал, что трансфер Харри Кейна в мюнхенский клуб не обсуждался.

– Кейн – следующая цель для атаки?

– На данный момент мы сосредоточились на трансферах этого лета. Сейчас у нас отличная команда со средним возрастом 25-26 лет. У многих игроков долгосрочные контракты, все на месте – мы можем спокойно планировать следующие шаги.

– То есть имя Кейна конкретно не обсуждалось?

– Нет. Но мы будем продолжать следить за рынком в целом – без какого-либо давления. Наша атака оснащена высококлассно, – сказал Герберт Хайнер.

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