Президент «Баварии» сказал, что трансфер Кейна не обсуждался: «Наша атака высококлассно оснащена»

Президент «Баварии» сказал, что трансфер Харри Кейна в мюнхенский клуб не обсуждался.
– Кейн – следующая цель для атаки?
– На данный момент мы сосредоточились на трансферах этого лета. Сейчас у нас отличная команда со средним возрастом 25-26 лет. У многих игроков долгосрочные контракты, все на месте – мы можем спокойно планировать следующие шаги.
– То есть имя Кейна конкретно не обсуждалось?
– Нет. Но мы будем продолжать следить за рынком в целом – без какого-либо давления. Наша атака оснащена высококлассно, – сказал Герберт Хайнер.