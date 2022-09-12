«МЮ» активирует опцию продления контракта Роналду только с его согласия. Уход форварда в 2023-м вероятен (MEN)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы Маркус Рэшфорд Футбол

«Ман Юнайтед» хочет сохранить Маркуса Рэшфорда, так как Криштиану Роналду может уйти.

Как пишет Manchester Evening News, уход Роналду из «МЮ» в следующем году вероятен. В связи с этим «Ман Юнайтед» нацелен на подписание нового долгосрочного контракта с Рэшфордом.

Роналду и Рэшфорд находятся в аналогичной контрактной ситуации – их контракты действуют до лета 2023 года, и в них включена опция продления соглашения еще на сезон. И если «МЮ» точно активирует такую опцию в контракте Рэшфорда, то в случае с Роналду спешить не будет, так как в феврале форварду исполнится 38 лет.

Продление соглашения с португальцем будет осуществлено только по взаимному согласию сторон.

Статистику Роналду можно изучить по ссылке.

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