«Ман Юнайтед» хочет сохранить Маркуса Рэшфорда, так как Криштиану Роналду может уйти.
Как пишет Manchester Evening News, уход Роналду из «МЮ» в следующем году вероятен. В связи с этим «Ман Юнайтед» нацелен на подписание нового долгосрочного контракта с Рэшфордом.
Роналду и Рэшфорд находятся в аналогичной контрактной ситуации – их контракты действуют до лета 2023 года, и в них включена опция продления соглашения еще на сезон. И если «МЮ» точно активирует такую опцию в контракте Рэшфорда, то в случае с Роналду спешить не будет, так как в феврале форварду исполнится 38 лет.
Продление соглашения с португальцем будет осуществлено только по взаимному согласию сторон.
Статистику Роналду можно изучить по ссылке.