«Ман Юнайтед» хочет сохранить , так как может уйти.

Как пишет Manchester Evening News, уход Роналду из «МЮ» в следующем году вероятен. В связи с этим нацелен на подписание нового долгосрочного контракта с Рэшфордом.

Роналду и Рэшфорд находятся в аналогичной контрактной ситуации – их контракты действуют до лета 2023 года, и в них включена опция продления соглашения еще на сезон. И если «МЮ» точно активирует такую опцию в контракте Рэшфорда, то в случае с Роналду спешить не будет, так как в феврале форварду исполнится 38 лет.

Продление соглашения с португальцем будет осуществлено только по взаимному согласию сторон.

Статистику Роналду можно изучить по ссылке.