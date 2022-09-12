«МЮ» активирует опцию продления на год в контрактах Рэшфорда, Де Хеа, Шоу, Далота и Фреда

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Люк Шоу Фред Маркус Рэшфорд Диогу Далот Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с пятью игроками.

По данными Manchester Evening News, клуб намерен активировать опции продления, прописанные в контрактах Давида Де Хеа, Диогу Далота, Люка Шоу, Фреда и Маркуса Рэшфорда, так как не хочет, чтобы кто-то из этих игроков ушел бесплатно следующим летом.

После активации клаусул, прописанных в действующих договорах, «Ман Юнайтед» сможет продать кого-то из этих игроков в случае, если решит не подписывать с ним новый долгосрочный контракт.

Отмечается, что «МЮ» не вступал в переговоры о новых соглашениях с представителями этих футболистов, так как концентрировался на приобретении новичков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные