«МЮ» активирует опцию продления на год в контрактах Рэшфорда, Де Хеа, Шоу, Далота и Фреда

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с пятью игроками.

По данными Manchester Evening News, клуб намерен активировать опции продления, прописанные в контрактах , Диогу Далота, , и , так как не хочет, чтобы кто-то из этих игроков ушел бесплатно следующим летом.

После активации клаусул, прописанных в действующих договорах, сможет продать кого-то из этих игроков в случае, если решит не подписывать с ним новый долгосрочный контракт.

Отмечается, что «МЮ» не вступал в переговоры о новых соглашениях с представителями этих футболистов, так как концентрировался на приобретении новичков.