«Челси» может купить 19-летнего хавбека «Интера» Казадеи за 20 млн фунтов, но не согласен на опцию обратного выкупа

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«Челси» хочет купить 19-летнего хавбека «Интера» Чезаре Казадеи.

Как отмечает журналист Низаар Кинселла, игрок сборной Италии U19 привлек внимание лондонского клуба в связи с планами по обновлению полузащиты, в которой важные роли сейчас играют Жоржиньо и Нголо Канте. Сумма трансфера может составить порядка 20 миллионов фунтов.

По информации журналиста Паскуале Гуарро, Казадеи недавно начал сотрудничество с агентом Паоло Бузардо, ранее уже выступавшим в качестве посредника в сделках между «Интером» и «Челси». Агент на этой неделе провел встречу с представителями лондонского клуба в Милане.

Между «Интером» и «Челси» пока есть разногласия применительно к возможному трансферу Казадеи. Итальянский клуб отклонил первые два предложения, а «синих» не устроит вариант, при котором в соглашение будет включена опция обратного выкупа игрока миланцами.

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