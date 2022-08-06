«Челси» может купить 19-летнего хавбека «Интера» Казадеи за 20 млн фунтов, но не согласен на опцию обратного выкупа

«Челси» хочет купить 19-летнего хавбека «Интера» .

Как отмечает журналист Низаар Кинселла, игрок сборной Италии U19 привлек внимание лондонского клуба в связи с планами по обновлению полузащиты, в которой важные роли сейчас играют и . Сумма трансфера может составить порядка 20 миллионов фунтов.

По информации журналиста Паскуале Гуарро, Казадеи недавно начал сотрудничество с агентом Паоло Бузардо, ранее уже выступавшим в качестве посредника в сделках между «Интером» и . Агент на этой неделе провел встречу с представителями лондонского клуба в Милане.

Между и «Челси» пока есть разногласия применительно к возможному трансферу Казадеи. Итальянский клуб отклонил первые два предложения, а «синих» не устроит вариант, при котором в соглашение будет включена опция обратного выкупа игрока миланцами.