«ПСЖ» заинтересован в сотрудничестве с полузащитником .

Как сообщает The Times, парижане следят за ситуацией с контрактом футболиста . Соглашение рассчитано до лета 2023 года, и уже зимой можно будет вести с игроком переговоры.

давно хочет подписать француза и предпринимал такую попытку в 2018 году.

Главный тренер «Челси» хочет, чтобы контракт с Канте был продлен, но понимает, что предложение полузащитнику может быть не столь велико из-за его возраста (31 год) и проблем со здоровьем.

В прошлом сезоне Канте провел 26 матчей в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.