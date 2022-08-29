«ПСЖ» следит за Канте. Контракт хавбека с «Челси» истекает летом 2023 года

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«ПСЖ» заинтересован в сотрудничестве с полузащитником Нголо Канте.

Как сообщает The Times, парижане следят за ситуацией с контрактом футболиста «Челси». Соглашение рассчитано до лета 2023 года, и уже зимой можно будет вести с игроком переговоры.

«ПСЖ» давно хочет подписать француза и предпринимал такую попытку в 2018 году.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет, чтобы контракт с Канте был продлен, но понимает, что предложение полузащитнику может быть не столь велико из-за его возраста (31 год) и проблем со здоровьем.

В прошлом сезоне Канте провел 26 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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