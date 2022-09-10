Сперцян о судействе в матче ЦСКА – «Краснодар»: «У них спросите»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян высказался о судействе матча ЦСКА – «Краснодар».

Встреча в 9-м туре Мир РПЛ завершилась победой ЦСКА со счетом 4:1. Арбитр Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота «Краснодара».

«Что было с судейством? У них спросите», – коротко ответил хавбек «Краснодара».

Примечание Sports.ru: изначально в новости цитата была в таком виде – «Что сегодня было с судейством? Убийство». Но затем «СЭ» поменял реплику Сперцяна на «Что было с судейством? У них спросите».

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