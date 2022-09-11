«Факел» забил «Локомотиву» после трех подряд передач головой

забил необычный гол в ворота «Локомотива».

Защитник Евгений Морозов поразил ворота в добавленное время к первому тайму в матче 9-го тура Мир .

Игроки воронежского клуба Евгений Морозов, и сделали три передачи головой подряд. В конце комбинации Морозов ворвался во вратарскую и пробил головой, отправив мяч под перекладину.

21-летний Морозов – воспитанник , он выступает за «Факел» на правах аренды. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.