«Факел» забил «Локомотиву» после трех подряд передач головой

Теги Локомотив премьер-лига Россия Факел Олег Дмитриев Евгений Морозов Георгий Гонгадзе Футбол

«Факел» забил необычный гол в ворота «Локомотива».

Защитник Евгений Морозов поразил ворота в добавленное время к первому тайму в матче 9-го тура Мир РПЛ.

Игроки воронежского клуба Евгений Морозов, Олег Дмитриев и Георгий Гонгадзе сделали три передачи головой подряд. В конце комбинации Морозов ворвался во вратарскую и пробил головой, отправив мяч под перекладину.

21-летний Морозов – воспитанник «Локомотива», он выступает за «Факел» на правах аренды. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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